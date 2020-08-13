Состоялось ее первое заседание.

Состоялось ее первое заседаниеНа нем председателем комиссии был избран Дмитрий Базунов единогласно.Также единогласно были выбраны заместитель председателя, им стал Денис Лякишев и секретарь комиссии – Светлана Храпкова, сообщил портал "Ковров сегодня".Напомним,Совет народных депутатов делегировал в комиссию Михаила Шикина, Дмитрия Базунова и Светлану Храпкову. От обладминиситрации - Денис Лякишев(директор департамента региональной политики), Михаил Новиков (директор департамента юстиции) и Михаил Фомин (ведущий консультант отдела взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления департамента региональной политики).Приём документов на должность главы города Коврова продлится до 18 августа. Первый этап пройдёт 20 августа, второй – 28 августа.Напомним, что в конце июля на внеочередном заседании горсовета депутаты , предложенных конкурсной комиссией: Андрей Наумов и Анатолия Винарчик. Но повестка оказалась неактуальной и.о. главы Андрей Наумов снял свою кандидатуру с голосования. Безальтернативные выборы проводить нельзя, поэтому конкурс на замещение должности главы пройдёт ещё раз.Фото: "Ковров сегодня".