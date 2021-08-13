Министр обороны России Сергей Шойгу на днях выразил обеспокоенность возможностью возвращения страны в период, аналогичный лихим девяностым годам. По мнению политика, необходимо не ..

Министр обороны России Сергей Шойгу на днях выразил обеспокоенность возможностью возвращения страны в период, аналогичный "лихим девяностым" годам. По мнению политика, необходимо не допустить повторения ситуации.Однако экономист Андрей Колганов считает, что несмотря на тяжёлые для отечественной экономики времена, подобный кризис навряд ли возможен. Эксперт отметил, что для предотвращения такого сценария нужно, в первую очередь, – решить проблему нефтяной зависимости, убрать административные барьеры для бизнеса и снизить уровень коррупции, сообщает "".