Главный санитарный врач Владимирской области признала факт дефицита вакцины от коронавируса в регионе, но с поправкой. По ее мнению, проблемы с поставкой препаратов для иммунизации были

Главный санитарный врач Владимирской области признала факт дефицита вакцины от коронавируса в регионе, но с поправкой. По ее мнению, проблемы с поставкой препаратов для иммунизации были только в июле. Тем не менее 13 августа изменения в постановление об обязательной вакцинации Татьяна Данилова всё-таки внесла, правда незначительные. Согласно документу, первым компонентом или однокомпонентной вакциной “Спутник Лайт”