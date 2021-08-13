Горячей воды в некоторых домах Владимира не будет только сутки. Энергетики в 6 утра 13 августа перекрыли горячее водоснабжение. Запустят подачу в 6 утра 14 августа. За это время компания “Т

Горячей воды в некоторых домах Владимира не будет только сутки. Энергетики в 6 утра 13 августа перекрыли горячее водоснабжение. Запустят подачу в 6 утра 14 августа. За это время компания “Т Плюс” выполнит переключение основных трубопроводов на шунтирующие. Это нужно для того, чтобы работы начать реконструкцию магистральных теплосетей на улице Луначарского. Так что при перекладке