Крис Кельми умер в полном одиночестве, пока вся страна предавалась веселью. Всесоюзная слава и талант не принесли артисту самое главное.

Крис Кельми умер в полном одиночестве, пока вся страна предавалась веселью. Всесоюзная слава и талант не принесли артисту самое главное.Автор гениальных композиций, легендарный аккомпаниатор и рок-звезда 80-х Крис Кельми добился небывалых высот в карьере. Ему посчастливилось выступать вместе с гитаристом The Rolling Stones, написать более 200 музыкальных произведений и получить широкую известность в СССР, однако в личной жизни он потерпел полное поражение. Артист ушел на тот свет без свидетелей 1 января 2019 года. Когда народ праздновал Новый год, бездыханный Крис Кельми лежал в своем доме, как всеми забытый пропойца.Настоящее имя Криса Кельми — Анатолий. С детства он "горел" музыкой и хотел посвятить ей свою жизнь, но отец вынудил его окончить инженерный факультет. Получив диплом, музыкант строил мосты и тоннели, однако любовь к музыке не угасала. Еще в школе он основал свою группу "Садко", а в институте организовал коллектив "Високосное лето", который вскоре сменил "Автограф", принесший Крису Кельми всесоюзную славу. Заслужив работу аккомпониатора в Ленкоме, музыкант подарил миру "Рок-ателье" и потрясающую песню "Замыкая круг".Поначалу на любовном фронте у артиста все было прекрасно. Со своей женой Людмилой он прожил 30 лет, в браке появился ребенок — сын Кристиан. Однако супруги расстались, несмотря ни на что. Во многом этому способствовала алкогольная зависимость Криса Кельми. Пагубная привычка разрушила, казалось бы, нерушимый союз. При этом без женщины артист долго не оставался. В сердце музыканта появилась модель Полина Белова, которую он был старше на 35 лет. Увы, но новая спутница не оправдала надежд звездного мужчины. Крис Кельми утверждал, что она украла у него крупную сумму денег.В 2000-х годах карьера музыканта пошла под откос. Помимо творческого упадка, артист испытал и упадок сил. Его сломила тяжелая болезнь, которую усугубляло пристрастие к спиртному. Крис Кельми прошел лечение в Таиланде, но так и не сумел поправить здоровье. Незадолго до смерти мужчина составил завещание. Все свое имущество он оставил бывшей супруге и сыну.