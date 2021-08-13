13.08.2021

2021-08-13 21:30:05

На станции телевизионной радиовещательной сети Владимирской области встречают юбилей

Сегодня Российской телевизионной радиовещательной сети исполняется 20 лет. Наша съемочная группа побывала на самой большой станции в поселке Быково. Подробности - в репортаже Екатерины Тамановой.



Новости, любимые программы, мультфильмы - сигнал телевидения в наши дома поступает благодаря Российской телевизионной и радиовещательной сети. В нашей области самая большая станция находится в поселке Быково Судогодского района. Высота мачты здесь- около трехсот пятидесяти метров. А мощности антенны хватает практически на весь регион.



Станислав Максимов - ведущий инженер РТС "Быково":



-У нас установлены самые мощные передатчик пяти киловатные, они две третьих области покрывают сигналом. Есть еще небольшие объекты, то есть с более маленькой областью, но тоже работают на передачу тех же самых пакетов программ.



Башню здесь установили еще в 1977 году, с этого момента она бесперебойно подает сигнал. В 2001 году была основана РТРС, сейчас компании уже 20 лет. За это время сделано многое, чего стоит только переход на цифровое вещание. Виталий Чубарин директор Владимирского филиала рассказывает, это было тяжелое время, но компания справилась на отлично. В первую очередь благодаря сотрудникам, многие из которых работают в этой сфере не один десяток лет.



Виталий Чубарин - директор Владимирского областного радио-телевизионного передающего центра РТРС:



- Вот там есть фотография молоденький мальчик. окончание института . И вот он по сей день работает на одном рабочем месте. Это приверженность профессии, это любовь к профессии.



Для перехода на "цифру" на станции полностью заменили все оборудование теперь для передачи двух мультиплексов - 20-ти бесплатных каналов, нужно всего два небольших устройства. Но старое оборудование сохранили , теперь это экспонаты музея. Пока он размещается здесь же , в БыкОво.



Виталий Чубарин - директор Владимирского областного радио-телевизионного передающего центра РТРС:



- Пройдет несколько лет и ник то никогда уже не сможет найти это оборудование, потому что оно будет утилизировано уничтожено. А история нет истории , нет и будущего.



Прямо сейчас программу Вести Владимир, вы видите также благодаря этой станции, здесь установлена специальная "тарелка" Сигнал приходит на станцию по оптоволокну, а далее...



Станислав Максимов - ведущий инженер РТС "Быково":



- Мы его передаем на спутник, и уже со спутника принимаем этот же сигнал, для нашего передатчика и для других передатчиков, которые находятся в области.



Главная задача работников РТРС - это подача бесперебойного сигнала, задержек или неполадок здесь практически не бывает, а если и случаются, по протоколу их решают в течение 10 секунд. Даже в свой праздник инженеры на работе, для того, чтобы зрители смогли собраться дома у экрана телевизора.



Виталий Чубарин - директор Владимирского областного радио-телевизионного передающего центра РТРС:



- И хотелось бы мне поздравить коллектив РТРС, и в частности филиал "Владимирский" ОРТПЦ с этим нашим профессиональным праздником.



На цифровом вещании компания не останавливается. В будущем передающие станции планируют применять для экологического мониторинга. Например, для предотвращения лесных пожаров.



Екатерина Таманова , Александр Голубев. Вести Владимир.