Украинский депутат считает разрыв между США и Германией единственным способом остановки газопровода Северный поток-2.

Украинский депутат считает разрыв между США и Германией единственным способом остановки газопровода "Северный поток-2".Власти Украины уже несколько лет безуспешно пытаются остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Они раз за разом призывают западные страны действовать сообща против энергетического проекта. Однако, на сей раз в Верховной раде нашли более оригинальный и, однозначно, "пиратский" способ остановить "Северный поток".Оппозиционный парламентарий Олег Волошин заявил, что реальным вариантом является полное прекращение международных отношений Срединных Штатов и Германии. По мнению депутата украинского политика, ссора между американцами и немцами приведет к тому, что Белый дом введет санкции против компаний из ФРГ.Депутат назвал вмешательство Штатов в дела других государств пиратством. Меж тем, он полагает, что именно этот сценарий наиболее подходящий для остановки строительства "Северного потока-2".Волошин подчеркнул, санкции против немецких компаний тоже не затрагивают американские интересы. Однако, по мнению депутата, подобные действия Вашингтона могли повлиять на международные отношения в долгосрочной перспективе.Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что после запуска газопровода "Северный поток–2". Об этом заявил обозреватель Джон Рюль. По мнению эксперта, Европа окажется в зависимости от российского газа.