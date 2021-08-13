В Роспотребнадзоре решили сдвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса с 15 до 23 августа. Об этом сообщила главный санитарный врач Владимирской области Татьяна ..

В Роспотребнадзоре решили сдвинуть сроки обязательной вакцинации от коронавируса с 15 до 23 августа. Об этом сообщила главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова.Согласно постановлению ведомства, первым компонентом препарата до указанной даты должны привиться 60% сотрудников 12 сфер. Среди них: рабочие предприятий, сферы услуг, педагоги и так далее. Однако из-за отсутствия реальной возможности привить большое количество желающих и перебоев с поставками медикаментов, сроки продлили.Добавим, что иммунизацию вторым компонентом сотрудники указанных сфер должны пройти до 15 сентября.