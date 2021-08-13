Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 17 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Вопросы ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 17 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Вопросы кадастровой оценки недвижимости».На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления - Соколова Елена Викторовна.Время проведения прямой телефонной линии: с 14:00 до 16:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-41.