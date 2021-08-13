Злоумышленник вместе с друзьями избил потерпевших и отобрал у них мобильный телефон и наручные часы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Теплый стан задержали подозреваемого в грабеже.Как установлено, один из посетителей магазина на улице Академика Варги заметил, что неизвестный гражданин пытается похитить товар, о чем сообщил охранникам. После того, как мужчина со знакомым покинули магазин, злоумышленник вместе с друзьями догнал их и избил. При этом он отобрал у мужчин мобильный телефон и наручные часы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания. Им оказался ранее судимый 23-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Теплый стан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56