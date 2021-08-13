Злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове стеклянной бутылкой и похитил его сумку с имуществом...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали ранее судимого мужчину по подозрению в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что к жителю района во дворе дома подсел на лавочку неизвестный мужчина. Между ними возникла конфликтная ситуация, в результате которой злоумышленник нанес потерпевшему удар по голове стеклянной бутылкой. Схватив сумку 47-летнего мужчины, в которой находились личные вещи, ноутбук, документы и денежные средства, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД установили и по горячим следам на улице Скульптора Мухиной задержали подозреваемого. Им оказался 48-летний неработающий ранее судимый мужчина. Имущество он забрал, а сумку выбросил в мусорный бак. Воспользоваться похищенным он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.Следователем ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93