Злоумышленники в медицинских масках ворвались в квартиру 82-летней жительницы столицы и ее 55-летнего родственника и стали избивать их, требуя денежные средства и ценности...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали подозреваемых в нападении на жителей столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 12 августа в утреннее время злоумышленники в медицинских масках ворвались в квартиру 82-летней жительницы столицы, расположенную в одном из домов на Каширском шоссе. Они стали избивать пожилую женщину и 55-летнего мужчину, требуя денежные средства и ценности.После неизвестные закрыли пенсионерку в туалете, а мужчину продолжили избивать. Спустя некоторое время, когда злоумышленники ушли, пожилая женщина смогла выбраться. На лестничной площадке она обнаружила своего сына с множественными ранами и стала звать на помощь. Потерпевшая с травмами головы была госпитализирована в медицинское учреждение, а мужчина скончался.Следственными органами принято процессуальное решение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники московского уголовного розыска при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве на территории Смоленской области и г. Москвы задержали подозреваемых – четверых мужчин в возрасте от 40 до 54 лет. Предположительно, двое из них заходили в квартиру, третий ожидал в автомобиле, на котором злоумышленники скрылись, а четвёртый сообщил о нахождении ценностей в квартире.В настоящее время комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, продолжается.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве