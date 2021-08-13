Антироссийская истерия на Украине переходит все разумные границы. Теперь Киев втянул в свои проблемы и спортсменов.

Антироссийская истерия на Украине переходит все разумные границы. Теперь Киев втянул в свои проблемы и спортсменов.Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих извинилась перед своим народом за объятия с российской спортсменкой Марией Ласицкене после Олимпийских соревнований в Токио. Она обратилась к гражданам в социальных сетях.Магучих пояснила, что после завоевания олимпийской медали её переполняли эмоции и она хотела "обнять весь мир". 19-летняя украинка также напомнила, что является военнослужащей ВСУ и верна Украине."Я верна Украине. Понимаю, что произошло. Хочу призвать всех быть осторожными, потому что враг готов на все", — написала спортсменка.Однако в комментариях под публикацией и российские, и украинские пользователи выразили сомнение в искренности слов девушки. Подписчики заподозрили, что власти Украины заставили её написать такое "откровение", сообщает телеканал "".Напомним, что россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих представляли свои страны на Олимпийских играх в Токио. Ласицкене одержала победу в соревнованиях и получила золотую медаль, преодолев высоту в 2,04 метра, а Магучих заняла третье место и завоевала бронзу, прыгнув ровно на два метра. После вручения наград спортсменки обнялись, из-за чего украинская прыгунья подверглась травле на родине по политическим мотивам. Более того, девушку вызвали в Министерство обороны Украины.