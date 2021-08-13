Получение скидки возможно при условии регистрации на Едином портале государственных услуг.

Управление МВД России по Владимирской области напоминает: при получении некоторых государственных услуг по линии миграции с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, при оплате государственной пошлины предоставляется 30% скидка.Как получить скидку?Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru;подать заявление через портал Госуслуг;дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.С видами услуг, на которые распространяется скидка, можно ознакомиться здесь.