Получение скидки возможно при условии регистрации на Едином портале государственных услуг.
Управление МВД России по Владимирской области напоминает: при получении некоторых государственных услуг по линии миграции с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, при оплате государственной пошлины предоставляется 30% скидка.
Как получить скидку?
Пройти регистрацию в Едином портале государственных услуг по адресу www.gosuslugi.ru;
подать заявление через портал Госуслуг;
дождаться рассмотрения заявления, получить счет на оплату государственной пошлины в личном кабинете и перейти к оплате.
С видами услуг, на которые распространяется скидка, можно ознакомиться здесь.