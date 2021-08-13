Сильный ураган прошелся минувшей ночью по Гороховцу. В соцсетях жители города делятся кадрами разрушений. Около полуночи на Гороховец обрушилась гроза с сильным ветром. Серьезно пострадала

Сильный ураган прошелся минувшей ночью по Гороховцу. В соцсетях жители города делятся кадрами разрушений. Около полуночи на Гороховец обрушилась гроза с сильным ветром. Серьезно пострадала крыша здания местного отделения Пенсионного фонда. Ураган буквально сдул на землю часть кровли. На улице Горького в доме №51 едва не улетела крыша многоэтажки. В соцсетях один из жителей сообщил,