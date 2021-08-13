13.08.2021

2021-08-13 10:10:05

В Муроме начинается возрождение исторического стадиона

В Муроме начато возведение нового спортивного объекта на месте старого стадиона.



В местном сквере экскаватор корчует старые пни. На свалку вывезено более 25 КАМАЗов мусора.



Реконструкция стадиона "Гастелло" была задержана пандемией. Сейчас администрация обещает завершить строительные работы уже к октябрю.



Планируется, что это будут не просто работы по восстановлению стадиона, а благоустройство всей территории от улицы Гоголева и «Муромтепловоза» до Пионерской.



На новом спортивном объекте должны появиться: первое в городе футбольное поле с подогревом, легкоатлетические дорожки, построенные по всем международным стандартам, новые трибуны, крытый манеж, тренажерный зал, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, уличные тренажеры, велотрек для занятий маунтинбайком.



"После этого отремонтируем дороги, находящиеся рядом, построим тротуары. Это будет большой общегородской спортивный объект, которым смогут пользоваться жители всех близлежащих домов", - заявил глава округа Муром Евгений Рычков.



Находящийся на этой территории памятный знак, посвященный подвигу Николая Гастелло, так называемое крыло, будет перенесен на более достойное и подходящее место, сообщает сайт Муром24.



Отметим, что на реконструкцию стадиона имени Николая Гастелло в Муроме были выделены средства из областного бюджета - 49 млн. рублей, а также на строительство конькобежной дорожки - 69 миллионов рублей в текущем году и 71 миллион в 2022-м.



Стадиону вскоре исполнится 100 лет. Ранее он считался стадионом железнодорожников и, кроме имени Гастелло, носил также название «Локомотив».