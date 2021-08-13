Забил насмерть на почве ревности. В Вязниках следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по

Забил насмерть на почве ревности. В Вязниках следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Как установило следствие, вечером 9 августа 42-летний мужчина вместе с сожительницей пригласили в гости 60-летнего приятеля. Компания распивала спиртные напитки, в какой-то момент между мужчинами на почве