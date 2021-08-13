Пятый день Международного фестиваля "Островский Fest", проходящий на этой неделе в Кинешме Ивановской области, завершился спектаклем Владимирского академического театра драмы по ..

Пятый день Международного фестиваля "Островский Fest", проходящий на этой неделе в Кинешме Ивановской области, завершился спектаклем Владимирского академического театра драмы по рассказам Ольги Гуниной в постановке режиссера Юлии Беляевой.В сюжет инсценировки вошли рассказы «Шурочка», «Терраска», «Тревога», «Отражение», «Новогодний запах серебристого ландыша», «Тайна старого дома».Три сестры Ольга (Ирина Жохова), Маша (Валерия Емельянова) и Ирина (Анна Лузгина) приехали в старый родовой дом, поскольку решили его продавать. И тут их посещают ностальгические воспоминания детства, юности; увлекательные, порой забавные, порой печальные семейные легенды и мистические истории.Режиссер проводит некую параллель с чеховскими героинями, только те стремились в Москву, а наши героини приезжают в провинцию. По ходу пьесы девушки перебирают вещи, ждут покупателей дома, болтают, веселятся, шалят, обижаются, ссорятся, а тем временем прошлое их семьи возвращается в дом с каждой обнаруженной забытой вещью. Платочек напомнил о бабе Шуре и ее попытке выйти замуж, духи о новогоднем утреннике. Три актрисы на сцене показали историю не только своей семьи –история отношений и семейных связей. Продав единственную вещь, связывающую героинь с прошлым, они продадут и свои воспоминания. Дом все еще наполнен почти забытым теплом, любовью и счастьем. Так надо ли продавать его?Спектакль «Тайны старого дома» - обладатель диплома Лауреата XXXV Международного театрального фестиваля "Липецкие театральные встречи" в номинации "За лучший женский ансамбль в камерном спектакле".