Во Владимире 300 многоквартирных домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без горячей воды. Энергетики переключают основные трубопроводы на шунтирующие. Восстановление ..

Во Владимире 300 многоквартирных домов в Ленинском и Октябрьском районах остались без горячей воды. Энергетики переключают основные трубопроводы на шунтирующие. Восстановление водоснабжения намечено на утро 14 августа.Ограничения в подаче ресурса обусловлены ремонтом на магистральных теплосетях на улице Луначарского. Реконструкция коммуникаций позволит избежать перебоев с теплом и горячей водой в осенне-зимний период. Энергетики приносят владимирцам извинения за доставленные неудобства.Напомним, что движение по Луначарского закрыто с 28 июля до конца сентября. На участке перекладывают 237 метров инженерных сетей диаметром 800 миллиметров.Адреса домов, по которым введены временные ограничения: