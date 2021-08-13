За семь месяцев «Ростелеком» подключил к интернету более 120 социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Среди них 22 фельдшерско-акушерских пункта, 22 дома культуры, 21 школа, 16 ..

За семь месяцев «Ростелеком» подключил к интернету более 120 социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Среди них 22 фельдшерско-акушерских пункта, 22 дома культуры, 21 школа, 16 библиотек, 17 районных администраций. Для реализации проекта специалисты провайдера проложили свыше 20 километров волоконно-оптических линий связи. Скорость интернета для пользователей учреждений, подключенных «Ростелекомом», составляет от 10 до 100 Мбит/сек. В 2019 и 2020 годах доступ в Сеть получили 377 СЗО. До конца года провайдер обеспечит интернетом 271 соцобъект региона.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Лето для нас традиционно является горячим сезоном стройки. Все работы идут с опережением графика. Лидером по количеству введенных объектов стал Муромский район, на территории которого мы организовали доступ в интернет для 16 СЗО. Второе место разделили Юрьев-Польский и Александровский районы. В каждом из них "Ростелеком” запустил по 14 СЗО. А третье место – у Меленковского района, где сдано в эксплуатацию 12 объектов. Благодаря реализации проекта "Цифровая экономика” телекоммуникационные услуги приходят в медицинские, культурные и административные учреждения на селе, помогая обеспечить их эффективную работу даже в период пандемии. Цифровизация СЗО позволяет улучшить качество жизни людей в регионе».Ирина Тарасова, директор МБУК «Ковровская центральная районная библиотека», г. Ковров:«Сегодня невозможно представить современные сельские библиотеки без интернета. Например, у нас организован центр доступа к правовой, государственной и социально значимой информации. Здесь сотрудники обучают людей пожилого возраста азам компьютерной грамотности, помогают им пользоваться цифровыми сервисами на портале госуслуг. С началом учебного года школьники в нашей спокойной обстановке будут легко выполнять домашнее задание. В библиотечных фондах представлена не вся необходимая литература, и в этой ситуации как раз выручает интернет от "Ростелекома”: с его помощью можно просмотреть электронные книги, пройти образовательные курсы. Еще одно важное направление нашей деятельности — это оцифровка краеведческих изданий и организация доступа к электронному каталогу через Всемирную паутину».Для исполнения государственных контрактов по программе «Цифровая экономика» «Ростелеком» до конца 2021 года подключит к сети передачи данных 4 858 социально значимых объектов Центрального федерального округа. С крупными проектами, реализуемыми компанией, можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».