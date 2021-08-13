Возобновление авиасообщения с Египтом буквально взорвало спрос на турпоездки по одному из наиболее популярных направлений для путешествий. С первых дней рейсы в страну фараонов заполнены ..

Возобновление авиасообщения с Египтом буквально взорвало спрос на турпоездки по одному из наиболее популярных направлений для путешествий. С первых дней рейсы в страну фараонов заполнены до отказа.Однако в аэропорту забывчивых владимирцев может поджидать неприятный сюрприз. За долги по коммунальным платежам отпуск на побережье арабской республики может не состояться. Москвичи уже столкнулись с этой проблемой. Жители 33-го региона также не застрахованы от отказа в посадке на борт самолёта из-за долгов.Как рассказали редакции «33Live.Ru» во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», среди клиентов компании порядка 11 000 неплательщиков. Общая просроченная задолженность за тепло составляет 252 млн рублей, а за свет - 153 млн рублей. В суды направлено более 11 543 исков против должников.Именно поэтому перед походом в турагентство владимирцам стоит убедиться в отсутствии долгов за ЖКХ. В противном случае вместо стойкого египетского загара их может ожидать возврат домой в обесточенную квартиру.«Представители ресурсоснабжающей организации еженедельно проверяют адреса, где проживают недобросовестные клиенты и проводят ограничения. Призываем граждан не доводить дело до суда и крайних мер, а вовремя оплачивать квитанции», - подчеркнули в «Энергосбыте».Добавим, что в компании практикуют индивидуальный подход к решению проблем потребителей. Житель может обратиться в любое отделение, где ему помогут составить заявление о предоставлении рассрочки, реструктуризации долга, а также плана-графика её погашения.