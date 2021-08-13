Заверяя потерпевших в своей финансовой состоятельности, мужчина убеждал их оформлять на себя кредиты и отдавать заемные денежные средства ему.

Муромским городским судом вынесен приговор в отношении 51-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество).Уголовные дела были возбуждены следователями МО МВД России «Муромский» по материалам проверки регионального УФСБ.В ходе расследования уголовных дел установлено, что фигурант, предприниматель из Мурома, убеждал своих знакомых и работников организации, где он являлся руководителем, оформлять кредиты и передавать заемные денежные средства ему, мотивируя просьбы необходимостью получения дополнительных оборотных средств для развития бизнеса. Также злоумышленник убеждал их, что самостоятельно будет исполнять долговые обязательства перед финансово-кредитными организациями.Будучи введенными в заблуждение относительно платежеспособности фигуранта, потерпевшие оформляли кредиты на своё имя и передавали ему заемные денежные средства. Первые несколько месяцев мужчина исполнял обязательства по погашению кредитов, однако, через некоторое время переставал вносить требуемые для погашения долгов суммы.Полученные преступным путем деньги предприниматель использовал для личных нужд.Для обеспечения мер по возмещению ущерба в ходе расследования уголовного дела на имущество и счета фигуранта был наложен арест.Совместными усилиями сотрудников следственного подразделения УМВД и оперативного подразделения УФСБ была собрана достаточная доказательственная база для вынесения обвинительного приговора по девяти эпизодам противоправной деятельности на сумму более 6 миллионов рублей.Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.