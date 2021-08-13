На два больше, чем накануне. Прибавляем мы уже второй день. Но несущественно. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 865. В лидерах по приросту с большим
<a href="https://33live.ru/novosti/13-08-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-202-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 202 человека заразились коронавирусом</a> - На два больше, чем накануне. Прибавляем мы уже второй день. Но несущественно. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 865. В лидерах по приросту с большим
[url=https://33live.ru/novosti/13-08-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-202-cheloveka-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 202 человека заразились коронавирусом[/url] - На два больше, чем накануне. Прибавляем мы уже второй день. Но несущественно. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 865. В лидерах по приросту с большим