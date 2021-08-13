На два больше, чем накануне. Прибавляем мы уже второй день. Но несущественно. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 865. В лидерах по приросту с большим

На два больше, чем накануне. Прибавляем мы уже второй день. Но несущественно. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 45 865. В лидерах по приросту с большим отрывом по-прежнему Владимир (+ 42 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 43. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 861 заражённый. Общая статистика