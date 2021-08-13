Сегодня облизбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва Никольского Андрея Владимировича и Щербакова Артема Сергеевича, выдвинутых Политической

Сегодня облизбирком зарегистрировал кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва Никольского Андрея Владимировича и Щербакова Артема Сергеевича, выдвинутых Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ по одномандатным избирательным округам № 79 и № 80 соответственно. Процесс регистрации кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам завершен. Во Владимирской области зарегистрированы все 20 кандидатов от 11 партий