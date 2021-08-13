13.08.2021

2021-08-13 18:20:04

Во владимирском Театре кукол покажут спектакли для взрослых

Спектакль для взрослых в театре для детей. Знаменитый книжный магазин в Петербурге. На сцене всего двое: девушка и молодой человек, они увлеченно читают "Белые Ночи" Достоевского.



Борис Кузов, артист-кукловод:



- Разыгрывается маленький сюжет просто как, два читателя в магазине. Сели глазками переглянулись, друг другу поподмигивали, грубо говоря, и разошлись.А вся история - это наши мысли, и ребята уже с куклами ее разыгрывают.



Это не первая серьезная работа во Владимирском театре кукол. Уже ставили спектакли по русской и советской классике, но Достоевский - особый автор. В каждом слове - особый смысл, поэтому и тексту - особое внимание.



Марина Протасова, главный режиссер:



- Текст Достоевского, для того чтобы он был правильно и верно изложен, у нас звучит в записи. Это чтение Достоевского чистой воды. Очень смелый шаг. Потому что театр - это живое искусство и когда текст звучит в записи, мы должны создать визуальный ряд настолько интересным, чтобы люди этого не заметили. Но текст Достоевского должен прозвучать в совершенстве.



Настеньку и Мечтателя - главных героев сентиментального романа - играют куклы-марионетки. В России не учат работать с такими куклами, это очень тяжело физически, - рассказывают артисты. Нужно контролировать каждое движение. Задача кукловодов - добиться ощущения, что двигается не деревянная кукла, а человек.



Елена Тюрина, артист-кукловод:



- Все ходит, все шаткое. Все дергается, какое-то маленькое сотрясение в руке, сразу в кукле отражается. Если ты вдруг заволновался, задрожала рука. Вся кукла моментально ходит ходуном. Нужно постоянно контролировать.



Спектакль погружает зрителя в 19 век. И не только наряды, кстати, они соответствуют моде того времени. Но и музыка: композитор Алексей Сидорцев, по его словам, отталкивался от произведений Чайковского и Грига.



Алексей Сидорцев, заведующий музыкальной частью Владимирского театра кукол:



- Наиболее ярко отражает ту эпоху это фортепьяно и виолончель. Вот они у меня звучат практически в каждом номере.



Как отнесутся к мечтам героя современные зрители? Посочувствуют ему или осудят? Артисты с нетерпением ожидают их реакции. Премьера состоится уже осенью.



Екатерина Таманова, Семен Карпов, Илья Хлудов "Вести-Владимир".