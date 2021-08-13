13.08.2021

2021-08-13 16:20:05

Встреча с Еленой Вяльбе вызвала ажиотаж у воспитанников спортшколы имени Толкачёва

Изнурительные тренировки, желание становиться лучше с каждым днём, побеждать в первую очередь не соперников, а самого себя. Золотые правила успеха знакомы каждому спортсмену. Но не каждый знает, каково это - подниматься на высшую ступень пьедестала Олимпийских игр, да ещё и несколько раз. Поэтому встреча с трёхкратной олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе вызвала настоящий ажиотаж у воспитанников спортшколы имени Толкачёва. В рамках открытия штаба общественной поддержки "Единой России", знаменитая лыжница решила увидеть место, где куют чемпионов.



- Кем хотите стать? - Тренером.. А в спорте чего добиться? - Ну, хочу Олимпийской чемпионкой стать. - Для начала, да? - А ты чего хочешь? - Тоже олимпийской чемпионкой. - Удачи, вам, девочки.



Вместе с секретарём регионального отделения партии власти Владимиром Киселёвым и спортсменами - обсудили итоги прошедшей Олимпиады в Токио, предвзятое судейство в отношении нашей команды. И отличные результаты, несмотря ни на что. Во многом благодаря тренерскому составу, говорит Елена Вяльбе. Поэтому так важно в инициативу о единой тарифной сетке зарплат для врачей и учителей включить тренеров.



На встрече присутствовал и Александр Карцев - член сборной по гимнастике. В Токио он не прошел квалификационный отбор, но даже это - уже большая победа на пути к пьедесталу. И вдвойне интересно было сравнить опыт участия тогда и сейчас в период санкций в отношении России.



Александр Карцев, участник XXXII Олимпийских игр, воспитанник спортшколы им. Толкачёва:



- К Российскому олимпийскому комитету относились может быть где-то с осторожностью, // а атмосфера была больше дружеская наверное. Все очень тепло приняли нас и Япония и другие страны в олимпийской деревне.



Сейчас качественные условия для спорта можно найти и в районах области. После встречи с гимнастами Елене Вяльбе показали современные физкультурные комплексы региона. Один из них в Собинке. Бассейн, зал для игровых видов спорта, тренажёры, уличные площадки и многое другое.



Елена Вяльбе, олимпийская чемпионка, общественный деятель:



- Настолько восхищает и поражает, честно скажу, что и школа Олимпийского резерва по спортивной гимнастике - я прямо была очень сильно поражена в хорошем смысле этого слова. Я честно скажу, когда ехала посмотреть ФОК, там какой-то ФОК в Собинке, но это очень круто. И это конечно достойно уважения и самых настоящих и справедливых слов благодарности.



Такие спорткомплексы дают шанс ребятам из глубинки шагнуть в большой спорт. А у тренеров появляется возможность выбрать лучших из лучших, считает Елена Вяльбе. В результате , выигрывает вся страна.



Александр Разов, глава администрации Собинского района:



- Мы рады сегодняшней встрече и высокой оценке, которую Елена Валерьевна дала нашей работе по строительству таких вот спортивных сооружений и встреча была такая раскованная, было много вопросов и я удивлён жителями Собинского района - они до тонкости знают все нюансы лыжного спорта, знают всех чемпионов, любят и уважают.



Но какие бы условия не были - главное верить в себя и неустанно тренироваться, говорит спортсменка. И тогда каждый новый результат будет лучше предыдущего.



Дмитрий Горкин, Егор Герасимов, Вести-Владимир.