ВТБ Лизинг за январь-июль 2021 года передал 2 206 автомобилей таксомоторным парка по программе, разработанной совместно с Яндекс.Такси. Около 50% автотехники было передано с использованием ..

ВТБ Лизинг за январь-июль 2021 года передал 2 206 автомобилей таксомоторным парка по программе, разработанной совместно с Яндекс.Такси. Около 50% автотехники было передано с использованием субсидии льготного лизинга Минпромторга РФ. Клиентская база ВТБ Лизинг по проекту составила 118 организаций и индивидуальных предпринимателей.Наибольший объем продаж автомобилей по программе с Яндекс.Такси за 7 месяцев текущего года пришелся на Volkswagen Polo (22%), Kia Rio (20%), Hyundai Solaris (20%), Skoda Rapid (16%). Оставшиеся 22% в портфеле легковых автомобилей, преданных по программе Яндекс.Такси, разделили между собой Renault Logan, Lada Granta и KIA K5. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. топ марок не изменился: ранее также на первой строчке рейтинга в этом сегменте располагался Volkswagen Polo (41%), далее шли Kia Rio (16%) и Hyundai Solaris (10%).Напомним, что ВТБ Лизинг в рамках специального проекта с Яндекс.Такси предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнеров сервиса — с авансом от 0% и по упрощенной схеме согласования сделки. К приобретению доступны 20 моделей легковых автомобилей отечественных и зарубежных производителей.«Сейчас ВТБ Лизинг в рамках партнёрской программы с Яндекс.Такси в среднем передает более 350 автомобилей для такси ежемесячно. Уверен, что наши специальные условия финансирования клиентов по расширению и обновлению автопарков совместно с крупнейшим агрегатором в России обеспечат нам значительный рост объемов продаж автомобилей в сегменте пассажирских перевозок по итогам года», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.