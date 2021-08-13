13.08.2021

2021-08-13 11:25:36

Юрист предупредил россиян о возможных проблемах с унаследованными квартирами

При получении квартиры или другого жилья по наследству у нового владельца может возникнуть ряд трудностей. О них рассказал юрист Григорий Скрипилев.



Скрипилев обратил внимание, что наследникам важно своевременно заявить о правах на недвижимость. Это необходимо сделать в течение полугода после смерти прежнего хозяина. После этого восстановить их можно будет только в суде. Кроме того, при наличии нескольких наследников существует риск, что они могут запросить свою часть, поэтому продать можно будет только свою долю квартиры, передаёт телеканал "".