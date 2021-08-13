В ходе следствия причиненный материальный ущерб возмещен собственникам в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в июне текущего года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, похитил строительные инструменты, хранившиеся в двух припаркованных автомобилях.Впоследствии похищенное фигурант реализовал.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили места сбыта похищенного, а затем задержали обвиняемого.Фигурант признал свою вину. В ходе следствия причиненный материальный ущерб в сумме более 20 000 рублей имущества возмещен собственникам в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.