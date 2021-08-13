13.08.2021

2021-08-13 11:05:05

Жителя Мурома будут судить присяжные за жестокое убийство

В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя, обвиняемого в совершении убийства.



Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение в том, что, находясь в состоянии опьянения, на почве личных неприязненных отношений, используя поочередно два ножа, нанес не менее 18 ударов другому человеку. Смерть наступила от острой кровопотери на месте происшествия, сообщается на сайте Муромского городского суда.



Судебное заседание назначено на 3 сентября 2021 года. По ходатайству обвиняемого, дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей.



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