13 августа 2022 года проходит народный праздник Евдокимов день. Представители духовенства чтут...

13 августа 2022 года проходит народный праздник Евдокимов день. Представители духовенства чтут память преподобного Евдокима из Каппадокии. Святой жил в IX веке во времена правления императора Феофила. Евдоким появился на свет в христианской семье, он принял обет безбрачия и всю жизнь заботился о людях, которые не имели дома, семьи и возможности прокормить себя.Чего не стоить делать в этот день?В этот день стоит отказаться от алкоголя, ваш организм должен очиститься перед началом Успенского постаНи в коем случае нельзя отказывать в помощи бездомным и нищим, так вы можете навлечь на себя проблемы со здоровьемНельзя рассказывать плохие сны, приснившиеся вам в эту ночь - есть вероятность, что они станут реальностьюНе переусердствуйте в количестве съеденного за деньЛучше отложить запланированные путешествия или рабочие командировки на другой деньЧто можно делать 13 августа:Предки в этот день начинали собирать урожай и делать заготовки на зиму - варенье из ягод и квас.Если в этот день съесть репу в сыром виде, можно привлечь удачу в свой домХороший день для новых свершений, не бойтесь начинать новые дела и строить планы на будущее. Все придуманное вами обязательно принесет счастье.Народные приметы в Евдокимов день:Радуга перед дождем — к кратковременным осадкам.Кошка чешет спину — к ненастной погоде.Ужи греются на дороге — к дождю.Гончая собака дрожит — к дождю.Мыши и крысы, что обитают в домах, ведут себя неспокойно, бегают больше обычного – к дождю.Куры ушли далеко от курятника — к плохой погоде.Тихая ночь без ветра после хорошего дня – значит, благоприятная погода еще простоит какое-то время.В теплый день дятел часто стучит по дереву — жди непогоду.Белый и густой туман в лесу — к урожаю грибов.Туман на рассвете быстро тает — к погожим дням.Летающая паутина — к долгой жаркой погоде.Ласточки летают стаями — скоро наступит осень.Фото https://www.pxfuel.com/