13 августа 2022 года проходит народный праздник Евдокимов день. Представители духовенства чтут...
13 августа 2022 года проходит народный праздник Евдокимов день. Представители духовенства чтут память преподобного Евдокима из Каппадокии. Святой жил в IX веке во времена правления императора Феофила. Евдоким появился на свет в христианской семье, он принял обет безбрачия и всю жизнь заботился о людях, которые не имели дома, семьи и возможности прокормить себя.
Чего не стоить делать в этот день?
В этот день стоит отказаться от алкоголя, ваш организм должен очиститься перед началом Успенского поста
Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи бездомным и нищим, так вы можете навлечь на себя проблемы со здоровьем
Нельзя рассказывать плохие сны, приснившиеся вам в эту ночь - есть вероятность, что они станут реальностью
Не переусердствуйте в количестве съеденного за день
Лучше отложить запланированные путешествия или рабочие командировки на другой день
Что можно делать 13 августа:
Предки в этот день начинали собирать урожай и делать заготовки на зиму - варенье из ягод и квас.
Если в этот день съесть репу в сыром виде, можно привлечь удачу в свой дом
Хороший день для новых свершений, не бойтесь начинать новые дела и строить планы на будущее. Все придуманное вами обязательно принесет счастье.
Народные приметы в Евдокимов день:
Радуга перед дождем — к кратковременным осадкам.
Кошка чешет спину — к ненастной погоде.
Ужи греются на дороге — к дождю.
Гончая собака дрожит — к дождю.
Мыши и крысы, что обитают в домах, ведут себя неспокойно, бегают больше обычного – к дождю.
Куры ушли далеко от курятника — к плохой погоде.
Тихая ночь без ветра после хорошего дня – значит, благоприятная погода еще простоит какое-то время.
В теплый день дятел часто стучит по дереву — жди непогоду.
Белый и густой туман в лесу — к урожаю грибов.
Туман на рассвете быстро тает — к погожим дням.
Летающая паутина — к долгой жаркой погоде.
Ласточки летают стаями — скоро наступит осень.
Фото https://www.pxfuel.com/