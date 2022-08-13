На пороге официального тысячелетия. Древний Суздаль сегодня отмечает свой 998- ой день рождения....

На пороге официального тысячелетия. Древний Суздаль сегодня отмечает свой 998- ой день рождения. Напомним, грандиозный исторический юбилей Суздаля в 2024-ом году будет отмечаться на государственном уровне. Указ подписал Президент. Праздничная программа в честь дня рождения Суздаля длится целый день.Одним из главных, самых ярких событий стало костюмированное шествие. Праздничная колонна прошла от Центра культуры и досуга до знаменитой Торговой площади. В шествии, которое проходило под музыку сводного оркестра гильдии владимирский трубачей, приняли участие руководители города и района, музейщики, творческие коллективы, спортсмены. Участниками шествия стали и представители официальной делегации города Докучаевска Донецкой народной республики. Её возглавила управляющая делами администрации Докучаевска Наталья Никифорова. Докучаевск- город, подшефный нашему региону и город- побратим Суздаля.Делегация Докучаевска поздравила жителей Суздаля и поблагодарила Владимирскую область, главу региона Александра Авдеева и всех жителей за помощь и поддержку в восстановлении города, возвращении его к нормальной жизни. На главной площадке у Торговых рядов сегодня выступают творческие коллективы, звучат поздравления. Официальное видеоприветствие суздальцам направил глава региона Александр Авдеев, подчеркнув, ближайшие 2 года для Суздаля станут временем преобразований и новых проектов. Один из главных- строительство новой современной школы. Проект поддержан Правительством Российской Федерации. Сегодня звучало и важнейшее пожелание всем жителям- вместе хранить бесценное наследие уникального города- музея, города, который по праву называют "сказкой".О самых ярких моментах праздника- в репортаже Марии Платанюк в выпусках "Вестей".