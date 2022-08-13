У аграриев региона сейчас жаркая пора - идёт уборочная. К новым рекордам стремится и...

У аграриев региона сейчас жаркая пора - идёт уборочная. К новым рекордам стремится и сельхозпредприятие "Ополье", в самом сердце Ополья Юрьевского. Возглавляет его уроженец Армении Ара Ханоян. Когда и как его родиной стала Владимирская область? О русском поле Ары Ханояна - в репортаже Марии Платанюк.И так каждый день. Кольчугино - Юрьев-Польский район. А поздно вечером - обратно. Ара Ханоян - председатель сельхозпредприятия «Ополье» в аграрной сфере уже 13-ый год. Застать его в кабинете невозможно. Практически всегда - близко «к земле».Уроженец солнечной Армении Ара Аршакович поднимает сельское хозяйство в отдельно взятой территории. У его «Ополья»- множество наград. Сельхозпредприятие – в числе аграрных «передовиков» региона.Ара Ханоян, генеральный директор сельхозпредприятия «Ополье»:-Конкретно документами и планированием я занимаюсь в субботу и воскресенье, когда уже никто не отрывает меня от работы. У меня есть только 1 выходной. Это первое января.Молочное животноводство- один из профилей. Под руководством Ары Аршаковича начинали когда-то с 4 тонн молока. Сейчас- 14. До сельского хозяйства Ара Ханоян занимался хлебопечением. И вот такой - крутой поворот.Ара Ханоян, генеральный директор сельхозпредприятия «Ополье»:- Мне кажется, что это по мне. Мне кажется, что я делаю правильно. Мне это нравится.Бескрайние поля «Ополья « ( здесь занимаются и растениеводством) Ара Аршакович ежедневно объезжает лично. Пора ответственная- уборочная. Во всём дойти до самой сути. Таков принцип Ары Ханояна.Юрий Валякин, механизатор сельхозпредприятия "Ополье" :- Человек такой, пробовать любит новое. Всё. Техника есть, работа есть, как он пришёл. Стабильность.Сажают всё: от царицы полей до тритикале и экспериментальной сои. На корма. Выращивают и семена. Это золото колосьев- испытательный сорт пшеницы «Августина». Любой результат- тяжелый труд, уверен Ара Ханоян. Преданность делу- от родителей.Ара Ханоян, генеральный директор сельхозпредприятия «Ополье»:- Мать всю жизнь работала в хозяйстве. У неё много наград, помню, она очень радовалась, когда её наградили золотыми часами. А в этом хозяйстве выращивали сахарную свёклу. Вручную. А отец у меня-строитель, заслуженный строитель.Строить свою жизнь во Владимирской области сам Ара Аршакович начал после страшного землетрясения в Армении. В декабре 88-ого оно стало общенациональной трагедией. Ара Ханоян – выпускник ереванского политехнического института начал работать во владимирской строительной организации. Часто приезжал во Владимир в командировки. А потом переехал в Россию. Сейчас в «Ополье» с ним трудятся и сыновья. Ашот и Артур. Пример отца всегда- перед глазами. Ара Аршакович бережно хранит традиции своей семьи. Часто бывает и в Армении. Участвует в восстановлении церквей.Кстати, младшего внука Левона крестили совсем недавно. В Армении.Внуки Ары Ханояна с детства знают о семейном древе, учатся печь армянский лаваш. И вместе с дедушкой изучают народные армянские танцы.Ара Ханоян - заместитель председателя армянской диаспоры во Владимирской области, стоял у истоков создания этой организации. Был активным участником строительства армянской церкви Григория Просветителя в областном центре.Вместе с супругой Ара Аршакович с удовольствием путешествует и по России. Великой, многонациональной, открытой для всех народов, всех языков.Ара Ханоян, генеральный директор сельхозпредприятия «Ополье»:- Я себя считаю счастливым человеком. Потому что у меня хорошая семья, хорошие друзья, хорошая страна. Что ещё надо?Мария Платаюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"