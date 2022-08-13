Очень многие источники сегодня путают дату его рождения, снятые им фильмы и сыгранные роли. Да и...

Очень многие источники сегодня путают дату его рождения, снятые им фильмы и сыгранные роли. Да и многие ли вообще слышали это имя Николай Иванович Лебедев? Отдадим дань памяти нашему земляку к 125-летию со дня его рождения.1969 год. Торжественное открытие Московского Международного кинофестиваля. Конкурсные работы - со всех континентов планеты. В списке фильмов и "Зимнее утро" нашего земляка, кинорежиссера Николая Лебедева. Пронзительная история о детях блокадного Ленинграда получит главный приз как "Лучший детский фильм" .Его нишей было детское кино.. Его герои- нахимовцы, суворовцы, буденновцы, ремесленники - определяли повседневный репертуар советских кинотеатров. Свой первый фильм "Настоящие охотники" Лебедев снял в 1930 -м. Среди его работ и первая звуковая детская кинолента "Федька". Все пронизаны добром, романтикой и приключениями. Николай Лебедев знал, о чем мечтают мальчишки.А вот жизненный путь мальчишки из Гусь- Мальцовского поселка определило "важнейшее из искусств" . Увиденное в детстве на гусевской ярмарке чудо синематографа навсегда запало в душу.Татьяна Воронцова. Егор Герасимов. Вести- Владимир.