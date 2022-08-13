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<a href="https://33live.ru/novosti/13-08-2022-po-prognozam-sinoptikov-vo-vladimirskoj-oblasti-budet-oblachno-do-29-gradusov-tepla.html" target="_blank">По прогнозам синоптиков, во Владимирской области будет облачно, до 29 градусов тепла</a> - По прогнозам синоптиков,13 августа во Владимире и области, в течение суток ожидается переменная...