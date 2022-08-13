Жители Владимирской области - это представители разных национальностей. Многонациональный портрет...

Жители Владимирской области - это представители разных национальностей. Многонациональный портрет региона складывался веками. В этом разнообразии культур и традиций - сила нашей земли. ГТРК Владимир продолжает свой новый Медиа-проект "Моя Россия". Я передаю слово Анастасии Сахаровой.Владимирская земля - место встречи более СТА народностей России. Переплетенных многоцветьем национальных традиций. Связанных соседскими, дружескими и семейными узами. Богатых в своей многоликости.Светлана Балакирева:-Все мы едины.. И все мы любим друг друга. Мы красивый народ. Каждый по-своему индивидуален.Джемал Бохуа:-Я приехал в Россию после школы.. Потом уже женился, корни здесь пустил, женился.. И так 50 лет.Андрей Крюков, атаман хуторского казачьего общества:-Сперва нужно осознать свою культуру, этнически к которому ты принадлежишь. А потом развивать культуру современную."Лицо" народа - его обычаи. Музыка. Наряды. Ремёсла. Пряха - когда-то одна из самых важных, сегодня - исчезающих профессий в нашей стране. Жительница Александровского района Людмила Алексеева с трех лет помнит усыпляющее монотонное жужжание прялки .. Мама разрешала сидеть рядом и разглаживать шерсть. И в 86 Людмила Алексеевна продолжает вращать колесо традиций.А в Чамерево Судогодского района - атмосфера деревенской светелки, в которой выросли наши прабабушки. Хозяйничают здесь Жанна Савченко и Татьяна Швецова. Они знают как пить чай на вениках. Как по вышивке на поясе определить сословие человека..Татьяна Швецова, художественный руководитель дома культуры в селе Чамерево Судогодского района:- На поясе благодарственные слова писали.. И пояс был оберегом. Вот даже сейчас говорят - распоясался! Человек без пояса никуда не ходил. Даже в бане были специальные пояса.В чамеревском музее проводят и застолья для молодоженов. Влюбленные читают старинные клятвы. Которые и сегодня звучат современно.Татьяна Швецова, художественный руководитель дома культуры в селе Чамерево Судогодского района:-Чтобы жене не перечил и не врал, свой доход от жены не скрывал.. Чтоб ни с толстой ни с худой, ни с черной ни с рябой.Кукла "Владимирская столбушка" в старину занимала важное место в жизни женщины. Она была оберегом для новорожденных, их дарили невестам и будущим мамам. А сегодня такую можно сделать своими руками во владимирском Центре народного творчества.Людмила Чкалова, ведущий специалист областного центра народного творчества:-Девушки гадали на женихов, крутили куклу на бересте, обязательно подписывали куколку с именем суженого. И этот день был - День святого мученика Трифона. Который очень радел за молодых, за семьи.Областной центр народного творчества открыт для гостей и жителей региона уже почти 80 лет. Даже во время Великой Отечественной войны люди интересовались народным творчеством. Все эти годы областной центр народного творчества возрождает и развивает традиционную русскую культуру. Делу возрождения промыслов и ремёсел в нашем регионе себя посвятили свыше двух тысяч народных мастеров и умельцев. Сотрудники центра регулярно проводят этнографические экспедиции.Оксана Зорина, директор областного Центра народного творчества:-И здесь - постоянно действующая выставка "Таланты земли Владимирской. Здесь представлены все ремесла, бытующие во Владимирской области.Игра культур в одном человеке.Его родина -Ирак. Родился - в Армении. По национальности - езид. А зовут - Саша. Так его назвали родители в Советском Союзе. Тогда детским именем могли стать фамилия и отчество вождя - Ленин или даже Ильич.Саша Абасян:-Видимо, не знали, что Саша и Александр - это одно и то же имя. Меня назвали Саша, и я доволен этим именем. - И как зовут вашего сына с отчеством?- Сына с отчеством зовут Абасян Шабаб Сашевич.Шабаб Сашевич продолжает музыкальное наследие отца. Во Владимире он родился, учился, женился. И собственные песни исполняет на русском. Но свадьбу Шабаб сыграл по езидским обычаям.Шабаб Абасян:-У жениха есть свидетель. Он должен подушкой три раза ударить жениха по голове. Подушка счастья называется. Чтобы жених и невеста состарились на одной подушке.У Саши и Розы Абасян - сын и четыре дочери. Дочки вышли замуж и разъехались по разным городам. За семейным столом семья Абасян собирается редко. Но традиции чтят и свои и наши.Роза Абасян:-Когда блины.. День блинов - мы тоже готовим. Когда яички красят , мы тоже красим в этот день.А все остальное - наша кухня.Ничто так не объединяет людей, как вкусная еда. Медовый чак-чак любят по всему миру.А такие татарские пирожки, по-русски - "беляши", уже давно вошли в русские кулинарные книги.Фарида Искандерова:-Это детство, это бабуля,это деревня.. Это грязные руки, горячий пирожок во рту. Ну и дети наши тоже также едят с удовольствием.Плов готовят и узбеки, и таджики и русские.. И в одной только таджикской общине в регионе зарегистрировано более 6 тысяч человек, говорит Джума Рахматуллоев. Фестиваль узбекского плова, День таджикской культуры - еще два праздника, которые ежегодно связывают народы.Джума Рахматуллоев, председатель областного таджикского центра:-Я родился в Советском Союзе.. Жил и учился в Москве. Я думаю, все, кто жил в Советском Союзе, считают, что это их родной дом.Продолжают и русские кулинарные традиции. "Кулинарные сказки Владимирской области" - самый вкусный проект, который состоялся при поддержке департамента культуры Владимирской области и Ассоциации кулинаров. . Местные семьи делились своими рецептами, которые передаются из поколения в поколение. Огуречные коврижки сближают, уверены в семье Ульяновых.Рецепт необязательно должен иметь владимирские корни. Главное, чтобы рассказывал историю одной семьи. Для Екатерины Ульяновой это нехитрое угощение, из остатков - воспоминания о лете. О бабушке.Екатерина Ульянова:-Когда мы приезжали, она все время делала эти лепешки. Она говорила - все, что есть. Никаких изысков. Но это детство, самое любимое, дорогое.Искренность,гордость, тоска, восторг, тревога - эмоции на всех языках выглядят одинаково. И самое сильное из них - любовь.На Мурате Атаниязове - национальный дагестанский костюм. Он коренной дагестанец. На Юлии Герасимовой - платье и бархатный кафтан от кабардинского костюма. Девушка , несмотря на восточную внешность - русская. Но разница культур нежным чувствам - не преграда.Юлия Герасимова:-Чтобы выдержать дагестанца, нужен все равно такой очень тяжелый характер. Потому что они гордые очень, но и очень заботливые. Они ухаживают всегда за девушками. Как-то по-особенному свою любовь показывают."Этнокультурная мозаика Владимирской земли" - проект Микаэля Ахмедова. Он как раз - о чувствах. О том, что они одинаковы для всех возрастов и национальностей. Он самый крупный коллекционер народных костюмов в нашем регионе. Более 80 национальных одеяний со всех уголков России.Микаэль Ахмедов, руководитель АНО "Народный стиль":-Участвует самый маленький актер, ему два годика.. А самому старшему - 80 лет. И мы хотели посмотреть вне зависимости от возраста, как люди испытывают чувства. Приходится даже показывать им трагичные ролики - чтобы непринужденно вызвать у него чувства: радости, любви, горя, в том числе. Некоторые даже проплакались.Трехлетнего Агира Ахметшина пока больше интересуют игрушки, нежели бархатный жилет и узорчатая тюбетейка, которые его мама сшила буквально за вечер. Лиана Ахметшина- мама троих детей и руководитель башкирской общины 33 региона. Лиана, по ее словам - имя и грузинское, и армянское.. Поэтому везде принимают за свою.Лиана Ахметшина, руководитель башкирской диаспоры:-Если я в Башкирии, считают, что я башкирка. Если Дагестане, считают, что дагестанка. Если я в Чечне, чеченка.Если во Владимире, то вообще просто был взрыв мозга.Армянская диаспора - одна из самых многочисленных в регионе - более 30 тысяч человек. Во Владимире уже много лет действует армянский культурный центр. У Асмик Ананян пятеро детей. Все родились в России, поэтому армянский алфавит выучили в армянском центре. В русской школе Асмик знакомит ребят с армянской литературой. По словам многодетной мамы, мораль в сказках любого народа - одинакова. Они- о добре и взаимпомощи.Асмик Анянян:-О рыбаке, который поймал рыбку говорящую. И рыбка говорит рыбаку:брось меня обратно в воду, я тебе пригожусь. Так и сделал рыбак. И рыбка в трудную минуту помогла.Сабантуй , время окончания полевых работ, татаро-башкирский праздник- не только о дружбе наций, но и регионов. Наша область принимает его уже 21 год подряд.Алсу Назмутдинова, руководитель татарского общества женщин Ак Калфак:-Когда я говорю, что Сабантуй - татарский праздник, все удивляются. Как так? Потому что это уже у нас всенародный праздник. Все гуляют, все празднуют, все радуются.Даже в знойные +30 Самия Замалеева - в национальном татарском одеянии. Костюмы - украшение и гордость для каждого народа.Самия Замалеева:-Жилет специально татарская, с татарскими национальными узорами. И колфак с фатой - украшение для женщин.Костюмы чеченского народа, отшитые руками опытных мастериц республики гор, хранятся во владимирском общественно-культурном центре чеченской культуры "Вайнах".Земфира Уциева:-Платок у нас всегда носили замужние женщины. Незамужняя девушка могла быть непокрытой, но всё равно это не приветствовалось.Руководитель организации - Абос Уциев. Его родина - Чеченская республика. И раз в год он возвращается в горы. Но Владимирская область давно стала первым домом.Абос Уциев, руководитель областной Ассамблеи народов Владимирской обласи:-В следующем году это я справлю 40 лет. Я в 83 году приехал во Владимир, поступил в тогда еще владимирский политехнический институт. После института армия, распределение. У нас у всех, у чеченцев, есть обязательно такое, что каждый должен иметь свой очаг, свой дом.Импровизированная изба - закулисье жизни наших предков. Шесть тысяч экспонатов со всей России. Этот музей в собственном доме в Коврове создал Дмитрий Тимошенков.Большинство "декораций" - семейные реликвии. Псалтирь 17 века на старославянском, принадлежала прабабушке создателя музея Дмитрия Тимошенкова. А в этой люльке убаюкивали сестер его мамы.Дмитрий Тимошенков:-Доверяли самое дорогое - ребенка. И подвешивалась она потому что ребенок развивался в трехмерном пространстве. И считалось, что до определенного возраста ребенок находился между небом и землей.В год культурного наследия на одной площадке мастерством обмениваются покровские, гороховецкие, александровские, киржачские и кольчугинские художники. Резчик Павел Ивашкин вместе с сыном Захаром демонстрирует кубарь или волчок. Забава, которая известна еще с 12 века.Захар Ивашкин:-И когда он крутится, то Россию капец как не победить!Потому что Россия - самая народная страна. Русская!Если даже дети понимают...Пока крутится колесо, пока ЕДИНЫ все его элементы, натянуты СТРУНЫ... Мы прочны, мы непобедимы. Всесильны. Нам не страшны закаты эпох. Мы связаны, сплетены. Одной нитью. Одной судьбой.