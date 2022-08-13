С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153635 владимирцев.

Во Владимирской области на 13 августа выявлено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 8 - в Ковровском, 6 - в Петушинском, 8 - в Кольчугинском, 9 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 11 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Вязниковском и Киржачском, 3 - в Камешковском, 4 - в Меленковском, 5 -в Суздальском районах, а также 1 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153635 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41744 заболевших во Владимире, 18117 - в Ковровском районе и 16913 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.