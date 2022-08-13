Четыре предприятия народных художественных промыслов Владимирской области могут воспользоваться...

Четыре предприятия народных художественных промыслов Владимирской области могут воспользоваться дополнительной федеральной поддержкой.Правительство России направило дополнительно 500 млн рублей на субсидирование предприятий народных художественных промыслов.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, воспользоваться поддержкой могут включённые в перечень организаций народных художественных промыслов предприятия. Таких в стране всего 86, в том числе 4 – во Владимирской области. Это ЗАО «Мстёрский Ювелир»,производственный кооператив «Центр традиционной Мстёрской миниатюры», ООО «Гусевский Хрустальный завод им. Мальцова» и ООО «Фабрика «Ковровская глиняная игрушка».В Департаменте предпринимательства Владимирской области уточнили, что субсидии предоставляются на возмещение части фактически произведённых и документальноподтверждённых затрат, понесённых организациями в отчётном периоде. Ранее на поддержку предприятий народных художественных промыслов в 2022 году было предусмотрено 600 млн рублей.Фото: https://www.pxfuel.com/