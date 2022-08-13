Прокуратура города Владимир в судебном порядке требует расселения жильцов ещё одного аварийного...

Прокуратура города Владимир в судебном порядке требует расселения жильцов ещё одного аварийного дома.В настоящее время,на постоянной основе, проводятся мероприятия с целью проверки соблюдения прав граждан, проживающих в аварийных домах, которые расположенных на территории города Владимир. Как сообщает прокуратура, в рамках одной из проведённых проверок, в июне 2022 года установлено, что многоквартирный дом, расположенный по адресу: г.Владимир, ул. 1-я Никольская, д.4, 1917 года постройки, признан аварийным и подлежащим сносу, установленный срок расселения граждан до 30.03.2024. По результатам проведённого обследования технического состояния жилого дома, сделаны выводы, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составляет 72%, капитальный ремонт здания выполнять нецелесообразно. Имеющиеся сети электроснабжения и печное отопление находятся в аварийном состоянии.Жилой дом непригоден к проживанию.При установлении срока отселения нанимателей жилых помещений указанного дома администрацией не учтено фактическое его состояние, в связи с чем указанный срок нельзя признать разумным, - сообщает прокуратура Владимирской области.С целью защиты жилищных прав жильцов направлено исковое заявление в Октябрьский районный суд, которое находится на рассмотрении.фото: https://www.pxfuel.com/