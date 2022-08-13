В Гусь-Хрустальном состоялся турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на профилактических...

В Гусь-Хрустальном состоялся турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на профилактических учётах - сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Владимирской области.Руководитель следственного отдела по городу Гусь-Хрустальный Дмитрий Александрович Чалов принял участие в турнире по мини-футболу в рамкахмежведомственной профилактической операции «Подросток».Основная цель мероприятия - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних,состоящихна учёте. Шесть команд ребят вышли на поле, чтобы проверить свои силы, продемонстрировать ловкость и спортивное мастерство.Личным примером сотрудники правоохранительных органов показали ребятам, что спорт – это норма жизни.Фото: следственное управление следственного комитета по Владимирской области