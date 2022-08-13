На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 88 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.15 случаев - во Владимире,10 - в Муромском районе,8 - в Ковровском,6 - в Петушинском,8 - в Кольчугинском,9 - в Александровском,5 - в Юрьев-Польском,11 - в Гусь-Хрустальном,0 - в Собинском,1 - в г. Радужный,1 - в Киржачском,3 - в Камешковском,0 - в Гороховецком,4 - в Меленковском,1 - в Вязниковском,5 - в Суздальском,0- в Селивановском районе.Напомним, что накануне было подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153635 случаев заболевания.