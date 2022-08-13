На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 88 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 88 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
15 случаев - во Владимире,
10 - в Муромском районе,
8 - в Ковровском,
6 - в Петушинском,
8 - в Кольчугинском,
9 - в Александровском,
5 - в Юрьев-Польском,
11 - в Гусь-Хрустальном,
0 - в Собинском,
1 - в г. Радужный,
1 - в Киржачском,
3 - в Камешковском,
0 - в Гороховецком,
4 - в Меленковском,
1 - в Вязниковском,
5 - в Суздальском,
0- в Селивановском районе.
Напомним, что накануне было подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153635 случаев заболевания.