Выбираем правильные семена с ведущими рубрики Во саду ли, в огороде. В прошлый раз ведущие...

Выбираем правильные семена с ведущими рубрики "Во саду ли, в огороде".В прошлый раз ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова начала нас просвещать относительно выбора семян. Сегодня продолжим эту тему, тем более, что остановились мы на чудо растении под названием земляничный шпинат.Вот и выясним сейчас, что же на самом деле получится вырастить из семян этого шпината.- Существует такой сайт - госсорт.ком. На нем проверяйте, существует ли вообще такое растение в природе. Хорошо, земляничный шпинат, на самом деле к шпинату никого отношения не имеет. Что же это за растение, поясните, Валентина Васильевна!- Это марь многолистная. Можно назвать сорняком. Но оно оригинальное, необычное. Его так расписали, такую яркую обложку делают на пакете семян. Чтобы продать.- Я, например, читаю на пакете с семенами информацию: "Клубника, скрещенная с малиной" или, "Клубника, скрещенная с ананасом"! Это всё равно, как обезьяну с лошадью скрестить. Остров доктора Моро, может, и в фантастике существует, но на самом деле невозможно соединить эти растения, а картинка яркая, так всем хочется купить.- Да, ещё такую "развесистую клюкву" будут рекламировать продавцы...Это обычно в метро в Москве, где люди торопятся...- И нет. Даже в магазинах, где продают семена, встречаются такие факты. Нет сопроводительных документов, но бизнес - есть бизнес, всегда можно подсунуть. Подумаешь, пакетик стоит 20 рублей.- Да, это не деньги.-...а деньги ли это, мы ещё попозже выясним. На самом деле, это огромные деньги.- Полярная клюква или полярные огурцы или полярный редис, или морковь полярная, с такими названиями...- Чукотская морковь.- Хотя за Полярным кругом и на Чукотке практически ничего не растёт.Если вы прислушаетесь к советам ведущих рубрики Виктории Михеевой и Валентины Блиновой, то обязательно, что посеете, то и пожнёте. В хорошем смысле этой поговорки.Рынок семян сейчас настолько обширный, что легко потеряться с таком море предложений. И всё же - счастливого плаванья.Из передачи "Во саду ли, в огороде", Радио "Россия-Владимир".Фото pxfuel.com