Астролюбителю из Коврова удалось запечатлеть звездопад Персеиды и спутники Юпитера. Звёздное небо...

Астролюбителю из Коврова удалось запечатлеть звездопад Персеиды и спутники Юпитера.Звёздное небо августа украсил традиционный августовский звездопад Персеиды! Когда наблюдать за небом, если не сейчас?Напомним, Персеиды являются самым популярным метеорным потоком. Они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой «109/Свифта-Туттля».Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя яркие треки — «звездный дождь». Сначала он «проливается» с наибольшей силой, а затем постепенно ослабевает.Фотографу и астролюбителю из Коврова - Александру Каширцеву удалось запечатлеть не только звездопад Персеиды, но и спутники Юпитера. Напомним, август — лучшее время для наблюдения за планетами-гигантами.Вот что рассказал корреспонденту ГТРК «Владимир» сам Александр Каширцев:- Это явление можно наблюдать с середины июля до конца августа, пик наступает с 12 на 13 августа. Место лучше выбирать подальше от городской засветки. Отмечу, что во Владимирской области таких уголков достаточно. Их, кстати, можно отследить с помощью специализированных сайтов - с картой «светового загрязнения». Конкретно эти кадры были сняты около деревни Княжская в Ковровском районе.- Мне удалось сделать «таймлапс» - быстрое слайд-шоу из множества отдельных фотографий. В основном на видео можно наблюдать пролетающие спутники, а также сделаны стоп-кадры на моментах - крупных метеорах. Из интересного — в этот раз удалось запечатлеть ещё и спутники Юпитера.- Наблюдение за этим явлением — традиция для меня ещё с 2016 года. Уже 7 лет примерно в одно и то же время я собираю небольшую группу единомышленников и еду на «фотоловлю». Первый раз, кстати, отправился с тогда ещё активной группой «АстроКовров», которая и познакомила меня с местами и природой данного явления.Это интересно!Персеиды — белые (яркие) метеоры, резко прочерчивающие небо. Их скорость высокая — около 60 км/сек. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд, их называют «болидами».Александр Каширцев напоминает владимирцам, что лучшее время для наблюдений метеоров Персеид — с полуночи до рассвета:- Многие услышав слово «звездопад», представляют нескончаемый поток падающих, как дождь, звёзд, но на самом деле, даже при высокой интенсивности метеоритного потока, увидеть желанную падающую звезду - редкая удача, доступная один раз в несколько минут боковым зрением. И пару раз за ночь в зоне прямой видимости. Для меня такие выезды - время покоя и очищения мыслей, погружения в бесконечную глубину ночного неба.Обычно повышенный фон метеорной активности наступает - неделю «до» и «после» даты пика Персеид, то есть с 5 по 20 августа.Так что у каждого жителя Владимирской области ещё есть шанс — насладиться ночным небом и загадать заветное желание, глядя на падающие звёзды.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото и видео Александра Каширцева