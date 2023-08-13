Астролог Лилия Любимова дает советы всем знакам зодиака. Гороскоп специально для читателей Дни.ру.

Астролог Лилия Любимова дает советы всем знакам зодиака. Гороскоп специально для читателей "Дни.ру".Время для себя! Тот самый момент, когда сама жизнь заставляет нас быть эгоистамизвезды не намекают, а прямо говорят: вот тебе возможности, бери, но только для личного пользования. Ищи в себе таланты; покупай что-то для своего хобби, здоровья или вдохновения; подстраивай мир под свои нужды. Надо соглашаться!На этой неделе Новолуние установит фокус внимания на личности. Нам придется вольно или невольно заявлять о своих правах, озвучивать желания или претензии, выражать свое мнение, делать выбор. Солнце, Луна, ретро Венера и Лилит сошлись в знаке Льва – самом демонстративном, ярком и требующем признания.Добавьте сюда активность упрямого Урана в Тельце и вы получите события или ощущения, которые захватывают дух, удивляют, вводят в ступор, заставляют что-то срочно предпринимать. Нетрудно догадаться, что будет много сумбура, неосторожных слов, аварий, пожаров, глупых поступков и импульсивных трат денег. Будьте осторожнее!Кстати, это последняя неделя, когда можно рассчитывать на помощь Меркурия: с 23 августа он станет ретроградным. А значит, стоит поторопиться с делами, связанными с документами, покупками, поездками, логистикой, умственной нагрузкой, финансами, личными договоренностями.По-прежнему под запретом дела любовные, серьезная косметология, хирургические вмешательства, шопинг, покупка недвижимости – ретро Венера, ничего не поделаешь! Надо подождать до 5 сентября. А пока можно готовиться, рассматривать варианты, изучать предложения.Выходные желательно провести с кем-то: Луна в Весах плохо переносит одиночество и бытовуху, серость, скуку. Зато семейный отдых и выходы в свет в модных нарядах пройдут на ура. Так что не засиживайтесь на диванах и грядках, устраивайте себе красивую жизнь!ОвенНоволуние во Льве – событие, которое вас не обойдет, ведь речь идет о родственном знаке. Вы будете в прямом смысле в своей стихии! Творчество, спорт, занятия с детьми, отдых – темы недели. Но вас может подвести нетерпение или нежелание думать о последствиях. Будьте внимательны.ТелецНовая Луна принесет новости из родительского дома или активизирует события в семье. Учитывая характер вашего Урана, можно ожидать абсолютно неожиданных ситуаций. К этому трудно быть готовыми, но можно хотя бы не назначать важных дел на эту неделю. Чтобы была возможность маневра.БлизнецыДороги, поездки, общение – этим будет полна ваша неделя. Выйдут на связь знакомые, вернется интерес к темам, от которых вы в свое время ушли. Неделя будет удачной для учебы или подготовки к учебному году. Купите себе учебник по чему-нибудь, независимо от возраста. Будет приятно!РакФинансовая тема не отпустит Раков на этой неделе: вы будете решать, сколько денег взять за свои услуги, как их потратить с умом, где подзаработать. Возможно, придется раскошелиться на совершенно незапланированные покупки или поездки. Готовьтесь проявлять гибкость в денежных вопросах.ЛевНоволуние это всегда взрыв энергии, и когда он в вашем знаке – это бывает раз в году – мир становится как-то красочнее. Возможно, вам не захочется обременять себя скучными делами и необходимостью считать деньги, но придется! Старайтесь не впадать в крайности и ничем не рисковать.ДеваМарс и Меркурий в Деве в выгодной позиции, поэтому вам многое будет удаваться. Не бойтесь проявлять инициативу и брать на себя ответственность, эти планеты любят самостоятельных людей. Новолуние может сделать вас на какое-то время интровертом. Побудьте в уединении, почему бы и нет?ВесыНеделя не для серьезных дел: лето, жара, вам хочется отдыхать и поменьше думать. Такое настроение не грех, если вы в отпуске и ничего не решаете, но если нет, потребуйте от себя серьезности! Иначе наделаете ошибок. Будьте также внимательны к знакомствам и держите при себе свои и чужие секреты.СкорпионНоволуние во Льве может принести Скорпионам новости и идеи о работе, карьере, бизнесе, успехах. Вы соскучились и накопили амбиций, пора заниматься делами! Это похвальный настрой, однако не забывайте: не все люди желают вам счастья и удачи. Кто-то не против подставить подножку.СтрелецОтпуск – лучшее, что может с вами случиться на этой неделе. Она больше подходит для заботы о красивом загаре, чем мыслей о том, где взять денег или что-то сказать шефу в оправдание. Кроме отдыха вам зайдут интересные книги, фильмы и собеседники – все, что расширяет кругозор и чему-то учит.КозерогПлатежи, долги, кредиты, алименты, страховки, соц.пособия будут занимать на этой неделе Козерогов. Во многом вы сами виноваты: слишком долго откладывали или были заняты, невнимательны. Но это не страшно: звезды помогут разобраться. Вы сейчас в прекрасной форме, все получится!ВодолейЛичная жизнь, деловые партнерства, бизнес, оказание услуг – вот чем придется заниматься Водолеям. Вы будете готовы перевернуть страницу и примириться с кем-то. Убедитесь, что вторая сторона так же благодушно настроена: коварная Лилит намекает, что все может быть не так, как кажется.РыбыВаш Сатурн на этой неделе активен, так что придется трудиться, быть занятыми, даже если вы в отпуске. Новолуние в знаке Льва напомнит о здоровье, образе жизни, внешности. Если тянет самосовершенствоваться – дерзайте. Как максимум достигнете цели, как минимум – лучше себя узнаете.