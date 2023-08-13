Какие штрафы грозят водителям Владимирской области в случае ДТП с дикими...

Какие штрафы грозят водителям Владимирской области в случае ДТП с дикими животными?Госохотиспекция Владимирской области информирует, что с начала 2023 года на дорогах Владимирской области зафиксировано 72 случая ДТП с участием диких животных.Специалисты выделяют две основные причины увеличения количества столкновений:1. Биологические.Например, когда у самок происходит отел, а прошлогодние детеныши уходят от матери и ищут свою территорию.2. Социальный фактор.Количество автотранспорта на дорогах Владимирской области летом значительно возрастает.«В связи с обилием недостоверной информации в сети Интернет, напоминаем, если вы сбили дикое животное на территории Владимирской области, и у вас есть действующий полис ОСАГО, то ущерб будет взыскиваться Госохотинспекцией со страховой компании. И только в случае отсутствия документа – с владельца транспортного средства...» - уточняют в региональной Госохотиспекции.А вот при управлении транспортным средством без «страховки» - водителям в случае ДТП с диким животным действительно придется заплатить крупную сумму ущерба:лось – 80 000 руб./ос.олень благородный – 70 000 руб./ос.олень пятнистый – 60 000 руб./ос.кабан – 30 000 руб./ос.косуля – 40 000 руб./ос.«Порядок действий при ДТП с диким животным стандартный – нужно выключить зажигание, включить аварийку, выставить знак остановки и вызвать полицию. При наличии пострадавших – скорую помощь. Не будет лишним зафиксировать обстоятельства ДТП на фото или видео. А вот оказывать помощь пострадавшему животному без профессиональных навыков не стоит – это неоправданный риск...» - поясняют специалисты.Читайте также:Во Владимирской области растёт количество ДТП с участием диких животных:https://vladtv.ru/incidents/146470/Страшное ДТП во Владимирской области: водитель погиб при столкновении с лосем:https://vladtv.ru/incidents/146357/Фото: pxfuel.com