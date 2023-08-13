Минувшей ночью во Владимирской области произошли сразу 2 серьёзных ДТП, потребовалась деблокировка...

Минувшей ночью во Владимирской области произошли сразу 2 серьёзных ДТП, потребовалась деблокировка пострадавших.Как сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области, 12 августа в 21:51 в оперативную дежурную смену поступил звонок с информацией о ДТП в Петушинском районе (ФАД М-7,124-й км.).На место оперативно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и ГИБДД.В результате ДТП произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет.Уточняется, что сотрудники МЧС России и АСС проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 13 человек и 4 единицы техники.А 13 августа в 5 утра поступило сообщение об аварии в Судогодском районе (поворот на деревню Ново-Петрово).На место также незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь и ГИБДД.Выяснилось, что в результате ДТП произошло опрокидывание легкового автомобиля в кювет. Сотрудники МЧС России и АСС также (как и в первом случае) проводилась деблокировка пострадавшего.Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 14 человек и 4 единицы техники.Владимирцам напоминают:Если вы стали участником или свидетелем трагедии необходимо звонить по телефонам вызова пожарных и спасателей «01» или «101»! Звонки принимаются круглосуточно (бесплатно) с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области