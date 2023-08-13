Народные приметы на 14 августа. Почему в Медовый Спас на стол обязательно ставят маканцы и пекут...

Народные приметы на 14 августа. Почему в Медовый Спас на стол обязательно ставят маканцы и пекут особые пряники?14 августа Православная церковь отмечает вынесение честных древ Животворящего Креста. В народе этот праздник называют Маковеевым днём, Спасом на воде или Первым Медовый Спасом.После Маковея уже не купались. Лето подходило к концу, вода начинала цвести и становилась прохладной.14 августа – день пчеловодов. Пасечники собирают мёд и освящают его в церкви. Святить его, кстати, следует в новой посуде.Мёдом поминали усопших родственников, а часть оставляли в церкви, чтобы им могли угоститься служители храма, дети и нищие.На Первый Спас принято печь маканцы, медовые пряники и пироги, делать блины с медом.Что следует обязательно сделать в Медовый Спас?1. В этот день следует в храм принести мёд и продукты пчеловодства. После освящения они считаются особо целебными. Говорят, что от любой напасти избавят.2. Хозяйки в Медовый спас пекли маканцы (пышки или лепёшки), особые - медовые пряники, пироги, ставили медовый квас. Но при этом все блюда должны были быть постными, так как начался Успенский пост.Верили, что именно эти блюда на столе приносят мир, лад и здоровье в семью.3. В Первый Спас нужно обязательно съесть маковую булочку, загадывая заветное желание. Говорят, что тогда оно обязательно исполнится.4. Чтобы защитить жилище от всего дурного, нужно посыпать порог маком, собранным перед Маккавеем. В это искренне верили наши предки.Что ни в коем случае нельзя делать в Медовый Спас?1. 14 августа нельзя громко говорить и шуметь. Верили, что тот, кто нарушит запрет, притянет к себе нечистую силу, которая начнет вредить. И тогда человек перестанет отвечать за свои поступки.2. 14 августа нельзя есть в сыром виде яйца, снесенные черной курицей. Наши предки считали, что тот, кто нарушит запрет, рискует заболеть «куриной слепотой».3. Нельзя собранный 14 августа букет маков, в который добавлены лекарственные травы, ставить у икон. Его необходимо освятить в церкви и разместить у кровати. Верили, что это сможет оградить семью от болезней.Народные приметы на 14 августа:«Розы перестали цвести – наступают холодные ночи»;«Если за окном сильный ветер, то зима будет снежная и морозная»;«Какая погода на Медовый Спас - такая будет и на Успение Пресвятой Богородицы - 28 августа».Фото: pxfuel.com