Новую комедию «За Палыча!» теперь можно посмотреть в кинотеатре Владимира Новый российский фильм...

Новую комедию «За Палыча!» теперь можно посмотреть в кинотеатре ВладимираНовый российский фильм «За Палыча!» продолжает шествие по кинотеатрам страны. Увидеть новую народную комедию можно и во Владимире.А в общей сложности картину уже посмотрели свыше полумиллиона человек. И популярность фильма режиссёра Андрея Богатырёва только растет.Сюжет - лирический, трогательный, с юмором - вызывает настоящий взрыв эмоций. Заставляет сопереживать главному герою, молодому беззаботному парню, который вернулся из армии и понял, что ждали его не все!Бывшая любимая девушка дает ему от ворот поворот – без денег Артем ее не интересует.Но не успел Тема-дембель расстроиться, как на горизонте возникла новая любовь… И у нее совсем другие требования.Выдержит ли бывший мажор новый экзамен? Сумеет ли завоевать настоящую любовь? Что для него важнее – погоня за богатством или семейная честь?Народная комедия «За Палыча!» - в кино и во Владимире.