Уже во вторник погода вновь будет ясной

Долгожданное похолодание ждет жителей Владимира в начале следующей недели, 14 августа.Как свидетельствуют данные портала Gismeteo, завтра днем температура воздуха во Владимире не превысит +20 градусов, а ночью остановится на значении +17 градусов.Помимо похолодания, начало недели принесет сильные дожди — они начнутся около обеда и продолжатся до вечера.По прогнозам синоптиков похолодание будет недолгим, в среднем дневная температура до пятницы будет держаться на отметке +25...+28.