Никита и Кристина всегда жили в городе и деревенскую жизнь представляли как отдых.

Никита и Кристина всегда жили в городе и деревенскую жизнь представляли как отдых. Молодые люди жили в Коврове, но мечтали переехать в деревню. Подтолкнула к реализации мечты пандемия. Когда начались ограничения, семья постепенно перебралась в деревню. Потом узнали про то, что есть госпрограммы, в которых можно участвовать и получить денежные средства на развитие своего дела. Молодые люди решили организовать фермерское хозяйство, не имея опыта и никогда не сталкиваясь с этой деятельностью. Об этом рассказали наши коллеги из издания .Сначала ребята пробовали завести овец, и всё, что в городе зарабатывали, тратили на их содержание. В итоге приобрели коров, они им больше по душе.Кристина по профессии — кондитер, Никита — мастер по дереву, столяр. Сейчас городские жители стали полностью деревенскими, переехали в Ивонино и живут тут круглогодично. Дочка ездит на школьном автобусе в школу в ближайший посёлок Новый Быт.Сейчас у ребят ферма, где более 6 коров, лошадь, собаки. Они производят на продажу молоко и сыр. И можно уже сказать, что молодые люди справились с поставленной задачей. Хотя у них ещё много планов, которые они готовы реализовать.